Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной: произошло 56 боевых столкновений – Генштаб

По состоянию на шестьсот первые сутки российской войны в Украине оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по нашей территории. Враг применил управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Тем временем на фронте произошло 56 боевых столкновений.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 17 октября. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

– На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Наступления врага не обнаружено. А определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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– На Северском и Слобожанском направлениях армия РФ сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов со своей территории и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг ударил с авиации в районе Николаевки Сумской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов. Среди них Сеньковка, Турья, Гремяч Черниговской области; Барановка, Сосновка, Шалыгино, Голышевское, Покровка Сумской области.

– На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 7 атак у Надежды Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов. Это – Красное Первое, Синковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.

– На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20-ти населенных пунктов. Среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Колодцы, Белогоровка, Спорное, Веселое Донецкой области.

– На Бахмутском направлении бойцы ВСУ отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем находились более 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Константиновка Донецкой области.

– На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации. Противник атаковал в районе Авдеевки и южнее Тоненького Донецкой области. Там Силы обороны отразили 5 атак врага. Однако армия РФ нанесла авиационный удар у Степного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов. Среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

– На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Наши защитники отразили 17 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов. В частности, Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов вблизи Урожайного, Старомайорского, Ровно Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов – Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

– На Запорожском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районе западнее Роботиного. Артиллерийские и минометные обстрелы враг нанес по более чем 15 населенным пунктам. Это Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

– На Херсонском направлении оккупанты ударили из авиации в районе Берислава Херсонской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Золотая Балка, Качкаровка, Одрадокаменка, Антоновка, Кизомис Херсонской области и Херсон; Дмитровка, Очаков Николаевской области.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по району , вооружения и военной техники противника и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 5 пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в ночь на 17 октября впервые применила для поражения враждебных целей американские дальнобойные ракеты ATACMS. С их помощью удалось нанести крайне эффективные удары по двум аэродромам, во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске, которые использовались оккупантами для концентрации боевой авиации.