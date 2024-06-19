Оператор FPV-дрона 93-й бригады сбил российский дрон-камикадзе 'Ланцет'. Видео

Украинские воины продолжают эффективно охотиться на "вражеских птиц". На этот раз оператор FPV-дрона подразделения SIGNUM 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбил российский боражирующий боеприпас "Ланцет".

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Об этом сообщает пресс-служба подразделения. Отмечается, что украинские защитники неба продолжают противостоять воздушным атакам российских оккупантов.

"Вражеский камикадзе был обнаружен и поврежден воздушным подрывом при стремительном снижении и вероятном заходе на цель, что привело к его падению и разрыву в поле, не причинив никому вреда", – говорится в сообщении.

В подразделении подчеркнули, что развитие FPV-дронов не стоит на месте. Уже были видео, когда наши "птички" сбивали разведывательные БПЛА врага.

"Возвращаясь к теме переоцененного потенциала FPV дронов, скажу вам так - потенциал FPV переоценить невозможно! И скажу вам по секрету, ущерб происходил именно государственным дроном (они уже есть)", - резюмировали в подразделении.

Как пояснил в эфире "Эспрессо" главный редактор Defence Express Олег Катков, факт сбивания российского "Ланцета" FPV-дроном – это больше исключение, чем закономерность и здесь важное мастерство оператора. В целом, это первый задокументированный случай.

"Официально Украина использует дроны для того, чтобы проводить мониторинг воздушного пространства и отыскивать вражеские разведывательные БПЛА, и там как раз был зафиксирован сначала разведчик типа Zala. А Zala и Lancet обычно работают очень плотно, то есть один указывает на цели для другого. Очевидно уже на этом На этапе началась деятельность по поднятию дронов для перехвата Zala, но появился в небе Lancet", – отметил Катков.

Накануне. 18 июня, украинские пограничники на Северском направлении эффектно уничтожают российских захватчиков. С помощью дронов они на днях ликвидировали семерых окупантов, еще одного тяжело ранили.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июня, на международном форуме безопасности Sea Security Forum 2024 в Одессе представили новейший украинский морской дрон Stalker 5.0. Безекипажный катер может доставлять воду и продовольствие, военные грузы, осуществлять патрулирование и разведку.