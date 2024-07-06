Операции Кремля оказывают влияние: в ISW объяснили, что стоит за поддержкой россиянами войны против Украины

Известные информационные операции Кремля, оправдывающие войну в Украине, повлияли на поддержку войны внутри страны. Согласно результатам опроса, проведенного в июне, опубликованном 4 июля независимой российской социологической организацией "Левада-Центр", две трети респондентов обвиняют США и НАТО в войне в Украине и вызванных жертвах.

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С июня 2023 г. количество таких респондентов возросло, и половина из них считает, что война в Украине может обостриться до прямой конфронтации между Россией и НАТО. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

В то же время 95% опрошенных россиян выразили по крайней мере обеспокоенность обстрелами приграничных районов РФ Украиной и ударов по тыловым районам, а около 86% обеспокоены вероятностью применения ядерного оружия и поставкой оружия в Украину с Запада.

"Левада" отмечает, что 34% россиян считают, что применение ядерного оружия в Украине "может быть оправдано", но более половины респондентов остаются прямо против такого сценария.

Также сообщается, что процент россиян, которые гордятся военными действиями России в Украине, вырос до 48% по сравнению с 45% в ноябре 2023 года и 38% в сентябре 2023 года, но все еще ниже пика в 51% после начала войны в феврале-марте 2022 года.

Оценить процент фактических "не оппонентов" в России сложно, но издание Verstka предложило несколько показателей, согласно которым этот процент может колебаться от 30 до 50%. Verstka отметила, что около 49% респондентов опроса Левады в марте 2024 года назвали человеческие жертвы возможной причиной прекращения войны в Украине, а также увеличилось количество респондентов, избегающих оценки войны.

Эти российские опросы также показывают, что даже та часть россиян, критикующих ведение войны в Украине, все еще поддерживают ее из-за патриотизма и бесправия. Такие люди считают, что Россия должна продолжать войну и прямо не признают ее ошибкой.

Как отмечают аналитики ISW, российская пропаганда создала слой патриотизма, который, вероятно, служит буфером между жалобами на ведение войны, которые может терпеть Кремль, и существенной оппозицией, которую Кремль не желает или не может терпеть.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном полностью выступил против переговорного прекращения огня. При этом военный преступник заговорил об "окончательном" завершении войны. Главарь Кремля хочет, чтобы конец войны означал достижение его цели – уничтожение украинской государственности.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел переговоры с главарем Кремля Владимиром Путиным. Во время встречи российский диктатор напомнил о своем ультиматуме по поводу начала переговоров с Украиной.

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