Операция "Ад-2": украинские военные нанесли удар по объектам, используемым для хранения и поставок топлива оккупантам. Видео

Украинские военные в Донецкой области нанесли удары по объектам, которые российские оккупационные войска использовали для хранения и поставки топлива. К операции под названием "Ад-2" причастны бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов".

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале оперативно-тактического соединения. Там подчеркнули, что российские подразделения были заранее предупреждены о том, что их передвижения отслеживаются.

Топливные объекты оккупантов стали целями украинских военных

"Месяц назад мы предупредили оккупанта: "Азов" видит его передвижения и нанесет удар в нужный момент. Но некоторые подразделения ВС РФ продолжили хранить топливо в оккупированной Донецкой области", – говорится в сообщении.

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Наши защитники нанесли серию удачных ударов по объектам противника, результаты которых показаны в видео.

На карте отмечены объекты, которые россияне использовали для хранения и поставки топлива. За месяц часть из них превратилась из отметок на карте в объекты, уничтоженные огнем.

В 1-м корпусе НГУ "Азов" подчеркнули, что украинские военные, в отличие от россиян, не нападают на гражданские АЗС или мирное население, однако объекты, обеспечивающие нужды оккупационных войск, остаются законными целями для поражения.

Напомним, в Донецкой области украинская армия ликвидировала российского офицера, полковника ВС РФ Сергея Хвалова. Этот вражеский военный ранее дважды служил в Сирии, поддерживая диктаторский режим Башара Асада. Высокопоставленный военный был убит в Краматорском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 обнародовали результаты боевых действий за прошедшую неделю. Украинские операторы дронов нанесли удары по российским целям на оперативной глубине до 150 километров и уничтожили около 110 единиц техники и почти роту пехоты оккупантов.

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