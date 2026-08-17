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Операция "Ад-2": украинские военные нанесли удар по объектам, используемым для хранения и поставок топлива оккупантам. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
4,9 т.
Кадры операции «Ад-2»
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Украинские военные в Донецкой области нанесли удары по объектам, которые российские оккупационные войска использовали для хранения и поставки топлива. К операции под названием "Ад-2" причастны бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов".

Об этом сообщили в Telegram-канале оперативно-тактического соединения. Там подчеркнули, что российские подразделения были заранее предупреждены о том, что их передвижения отслеживаются.

Топливные объекты оккупантов стали целями украинских военных

"Месяц назад мы предупредили оккупанта: "Азов" видит его передвижения и нанесет удар в нужный момент. Но некоторые подразделения ВС РФ продолжили хранить топливо в оккупированной Донецкой области", – говорится в сообщении.

К операции под названием «Ад-2» причастны бойцы 1-го корпуса НГУ «Азов».

Наши защитники нанесли серию удачных ударов по объектам противника, результаты которых показаны в видео.

Украинские военные не нападают на гражданские АЗС или мирное население.
К операции под названием «Ад-2» причастны бойцы 1-го корпуса НГУ «Азов».

На карте отмечены объекты, которые россияне использовали для хранения и поставки топлива. За месяц часть из них превратилась из отметок на карте в объекты, уничтоженные огнем.

Украинские военные не нападают на гражданские АЗС и не нападают на мирное население.

В 1-м корпусе НГУ "Азов" подчеркнули, что украинские военные, в отличие от россиян, не нападают на гражданские АЗС или мирное население, однако объекты, обеспечивающие нужды оккупационных войск, остаются законными целями для поражения.

Украинские военные не нападают на гражданские АЗС или мирное население.
К операции под названием «Ад-2» причастны бойцы 1-го корпуса НГУ «Азов».

Напомним, в Донецкой области украинская армия ликвидировала российского офицера, полковника ВС РФ Сергея Хвалова. Этот вражеский военный ранее дважды служил в Сирии, поддерживая диктаторский режим Башара Асада. Высокопоставленный военный был убит в Краматорском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 обнародовали результаты боевых действий за прошедшую неделю. Украинские операторы дронов нанесли удары по российским целям на оперативной глубине до 150 километров и уничтожили около 110 единиц техники и почти роту пехоты оккупантов.

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