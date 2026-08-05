В Донецкой области ликвидировали оккупанта, "прославившегося" в Сирии. Фото

В Донецкой области украинская армия ликвидировала российского офицера, полковника ВС РФ Сергея Хвалова. Вражеский военный ранее дважды служил в Сирии, содействуя диктаторскому режиму Башара Асада.

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Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан под псевдонимом "Штирлиц". Хвалов был убит в Краматорском районе.

Что известно

По имеющимся данным, Хвалов занимал должность заместителя командира по тылу 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ и имел звание полковника. Дважды находился в командировке в Сирии, а также, как свидетельствуют российские некрологи, с первых дней войны с Украиной стал её участником.

В то же время в прошлом году, в 2025 году, Хвалов окончил Санкт-Петербургскую военную академию и был направлен в воинскую часть в Смоленске, откуда вновь отправился на войну в Украину, где в июле 2026 года был убит в населенном пункте Терны Краматорского района Донецкой области.

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Российская армия продолжает нести колоссальные потери

Ранее вблизи Купянска ВСУ ликвидировали командира штурмовой роты 352-го мотострелкового полка ВС РФ, капитана Сергея Ильяшенко с позывным "Юмиж". Операции предшествовало трёхдневное непрерывное слежение за передвижениями российского офицера, что позволило нанести точный удар.

Напомним, ранее ВСУ на Купянском направлении ликвидировали российского каскадераи актера Чингиза Додиева, который снимался в пропагандистских проектах и добровольно отправился воевать против Украины. По данным российских СМИ, он погиб еще 3 июня, попав под обстрел.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области ВСУ уничтожили здание, из которого российские оккупанты наносили удары с помощью дронов по Херсону. Во время уничтожения этого здания был ликвидирован один из российских дронщиков, который охотился на мирных жителей в Херсоне.

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