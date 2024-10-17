'Операция была непростой': в ГУР раскрыли подробности 'зачистки' от врага лесного массива вблизи Липцев Харьковской области. Видео

На Харьковщине в результате успешной наступательной операции бойцы ГУР МО очистили 400 гектаров лесного массива вблизи Липцев. Они уничтожили живую силу противника, тяжелую технику, радиоэлектронную борьбу и укрепление врага, а также увеличили обменный фонд.

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Кадры активных боев опубликовали в Главном управлении разведки Минобороны. На видео – четкая работа штурмовиков, операторов БПЛА, FPV-расчетов, "бомберов" и артиллеристов.

Эта операция была нелегкой, однако украинские защитники успешно справились с задачей.

"Операция была непростой, но, как всегда, успешной. По нам работали и самолеты, били ракетами, КАБами, работала ствольная артиллерия, танки, минометы… Несмотря на все – ребятам удалось выполнить поставленную нашим командиром Кириллом Будановым задачу", – рассказал командир спецподразделения "Артан", с позывным "Титан".

Ранее сообщалось, что украинские военные возобновили контроль над позициями в районе Липцев Харьковской области. В то же время российские оккупационные войска достигли продвижения на некоторых направлениях. Об этом сообщил OSINT-портал DeepState. Аналитики уже обновили карту боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения ГУР МО провели масштабную операцию на севере Харьковщины. В результате слаженных действий было зачищено 400 гектаров леса и уничтожен почти полк российских оккупантов.

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