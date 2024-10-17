Силы обороны возобновили позиции в районе Липцев Харьковской области – DeepState

В четверг, 17 октября, украинские военные возобновили контроль над позициями в районе Липцев Харьковской области. В то же время российские оккупационные войска достигли продвижения по некоторым направлениям.

Видео дня

Об этом сообщил OSINT-портал DeepState. Аналитики уже обновили карту боевых действий.

"Силы обороны Украины восстановили позиции в районе Липцев", – отмечается в сообщении.

Кроме этого, российские оккупанты продвинулись в направлении Нью-Йорка, Екатериновки, Селидово и Новоселидовки в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 244 единицы вооружения и военной техники войск РФ. Во время боестолкновений и ударами по вражескому тылу отминусовали 1420 российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения ГУР МО провели масштабную операцию на севере Харьковщины. В результате слаженных действий было зачищено 400 гектаров леса и уничтожен почти полк российских оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!