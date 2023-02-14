Оперировали в подвале: медсестра из Мариуполя доверила историю музея 'Голоса Мирных'

Виктория Пашкова — медсестра из Мариуполя, прошедшая ад. С первого дня полномасштабной войны до середины апреля она оказывала помощь раненым в областной больнице №2, а затем в подвале больницы №3. Свою историю Виктория доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Мой муж - врач-травматолог, я - операционная сестра травматологии. 24 февраля мы должны идти на сутки в свои больницы. Поскольку я из Макеевки, я уже знала, что такое война и что это будет", - делится Виктория.

Ей было очень страшно: даже просила мужа собрать вещи и уехать из города. Но он ответил: "Вика, кто кроме нас?" Так что собрались и поехали каждый на свою работу.

"Тогда был кошмар. Каталка за каталкой, раненый по раненому, скорая за быстрой. Началась кровавая бойня. Никто не ожидал таких масштабов", — вспоминает Виктория.

Только за первые сутки поступило более 50 раненых из области. Но настоящий ад начался 28 февраля, когда обстреляли город. Тогда привозили очень много мирных людей в очень тяжелом состоянии. Позже Виктория пришла на помощь коллеге из другой больницы и начала работать там: неподалеку от родового, который обстреляли россияне.

"Мы были в операционной в 100 метрах от роддома. Был настолько сильный удар, что всю нашу бригаду выбросило волной в коридор. Начала сыпаться потолок, вылетать двери. Я думала, что это конец", — вспоминает Виктория.

После этого операционную со всем оборудованием перевезли в подвал. Работали там. 16 марта ударили и по зданию больницы. В одеялах в убежище приносили детей: они были самыми тяжелыми из пациентов... В конце апреля, когда запросов на операции уже не было, Виктория и муж уехали из города.

"Все города вернутся в состав Украины. Я соберу в тот же день чемоданы и вернусь домой. Я вернусь в свой Мариуполь", — уверена Виктория. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.

История Виктории вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

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