После позорного провала ФСБшники резво бросились ловить украинских "шпионов" и "диверсантов": кого задержали в оккупации

Уникальная и беспрецедентная спецоперация СБУ по уничтожению самолетов стратегической авиации врага, а также новому подрыву Керченского (Крымского) моста показала всему миру возможности украинских спецслужб. В то же время российская ФСБ испытала колоссальное унижение. Серьезный провал, конечно же, приведет к определенным последствиям – и не только к кадровым внутри спецслужбы. Уже сейчас как в РФ, так и на временно оккупированных территориях нашей страны начался новый виток "охоты на ведьм".

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Грандиозный провал

Российскую ФСБ, допустившую успешное проведение Службой безопасности Украины операции "Паутина" по уничтожению самолетов стратавиации на военных аэродромах, сейчас в РФ не пинает только ленивый.

"Учитывая масштаб операции, длительность подготовки и, судя по всему, немалое количество задействованных в ней людей, было очень трудно избежать утечки, но результат налицо. Большое количество бортов, наносивших ракетные удары по Украине, успешно уничтожены. Конечно же, в России в шоке от произошедшего и от того, что их спецслужба все проспала у себя под носом. Оказалась бесполезной и ее агентура в Украине. Это колоссальный провал ФСБ, который войдет в историю", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

Чтобы хоть как-то реабилитироваться и перебить информационный фон, ФСБ начала новый виток "охоты на ведьм".

"Это у них называется "показать успехи". То есть сразу после какого-то громкого ЧП они резво начинают ловить большое количество "шпионов", "диверсантов", "террористов". Прямо пачками. Их, конечно же, не волнует, причастен человек к чему-то или нет, главное – показуха", – говорит офицер.

После удара по российским военным аэродромам (1 июня) в России началась настоящая истерия. Дороги были буквально забиты фурами, которые тщательно проверяли – а вдруг в них еще есть дроны? Также началась охота на "украинскую агентуру".

"Нас пугают масштабными терактами"

Менее чем через сутки после подрыва опор Керченского моста, произошедшего 3 июня, в пророссийских крымских пабликах стали распространять информацию ФСБ о "страшных угрозах". Первыми ее опубликовали СМИ оккупантов в Керчи и местные Telegram-каналы.

"В связи с нарастанием террористических угроз, обусловленных активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп, администрация города Керчи и правоохранительные органы призывают керчан и гостей города проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – незамедлительно сообщать об этом", – говорилось в сообщении, а также приводились телефоны полиции и ФСБ.

По словам собеседников OBOZ.UA на оккупированном полуострове, местная "власть" по команде спецслужб стала распространять и листовку с предупреждением о терактах.

В ней сделан упор на информацию о взрывных устройствах, которые могут быть обнаружены в авто, на улицах и т.д. И ни слова, конечно, о том, что Украина, в отличие от России, не терроризирует гражданских.

"Также не было предупреждений не пользоваться Керченским мостом, не находиться вблизи военных объектов в Крыму и т.д. Об этом – гробовая тишина. Но если бы не российские оккупанты – ни о каких "хлопках" не было бы и речи. А сейчас они, пользуясь случаем, запугивают местных жителей, говорят, что Украина готовит "масштабные теракты" и будет "убивать кого угодно", – рассказала нам крымчанка.

На территории временно оккупированного АРК Крым, к сожалению, начались и задержания. Вот только два из них.

3 июня, в день подрыва опор Керченского моста, сотрудники ФСБ отчитались о задержании жителя Феодосии за якобы изготовление взрывного устройства "по заданию Службы безопасности Украины".

Утверждается, что он изъял из двух тайников в Крыму соответствующие компоненты и по видеоинструкции собрал бомбу с весом взрывчатки 1,2 килограмма.

Позже мужчина будто бы разместил ее в Балаклавском районе в Севастополе и "планировал взорвать дистанционно". Его обвинили в госизмене.

А в среду, 4 июня, стало известно о том, что ФСБ схватила двух женщин (судя по всему, из числа крымских татар). Одна из них будто бы передавала в ГУР данные о российских военных объектах, а вторая "по заданию куратора осуществляла визуальное наблюдение, сбор и передачу в СБУ данных о военнослужащем Черноморского флота".

Были возбуждены дела о госизмене в форме шпионажа, соответственно, и у этих женщин есть российское гражданство.

Но давайте учитывать, что люди, по разным причинам вынужденные остаться в оккупации, избежать получения паспорта РФ не могут. А вот причастны ли они на самом деле к помощи украинским спецслужбам – большой вопрос. Обычная практика российских захватчиков – просто "делать статистику" путем фабрикации дел. Соответственно, охота будет продолжаться.