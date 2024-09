Определяющие два фактора: в ISW объяснили, от чего зависит способность Украины дать отпор России

На третий год полномасштабной войны Украина нуждается в формировании эффективных боевых подразделений, которые могут защищать критические районы и оспаривать инициативу в масштабах всего фронта. Хотя страна предприняла шаги для решения проблемы нехватки личного состава, задержки и недостаточность западной военной помощи продолжают ограничивать ее способности дать отпор РФ.

Видео дня

Об этом пишет Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке за 16 сентября. По мнению военных экспертов, иностранные союзники Украины могли бы значительно повысить эффективность усилий Киева по формированию и восстановлению Сил обороны, предоставив больше механизированной техники.

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью CNN 13 сентября, что стране "нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми" к неуказанным требованиям, и что Украина не смогла оснастить "даже четыре" из них медленно поступающей западной помощью.

Он отметил, что Украина увеличивает внутреннее производство беспилотников и передает оборудование со складов или резервных бригад, чтобы попытаться компенсировать недостаточные ресурсы. Также президент заявил, что эти недостаточные поставки, особенно бронетехники и артиллерийских боеприпасов, привели к потерям личного состава Сил обороны.

Примерно в это же время глава комитета Верховной Рады Украины по обороне Александр Завитневич сообщил изданию Financial Times, что украинская мобилизация идет "по графику" и что недавно обученные силы могут "вмешаться" в поле боя, вероятно, через три месяца.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк еще в мае 2024 года говорил, что Украина работает над созданием 10 новых бригад, но основным узким местом в оборонительных операциях страны является оборудование, а не личный состав.

ISW давно оценивал, что способность Украины защищаться от российских наступательных операций и бросать вызов общефронтовой инициативе в значительной степени зависит как от предоставления военной помощи Западом, так и от усилий Киева по восстановлению существующих подразделений и созданию новых. По словам аналитиков, для решения последней из этих проблем Украина предприняла значительные шаги.

"Украинские силы частично смягчили нехватку артиллерийских боеприпасов, возникшую в результате задержек в предоставлении западной помощи, используя FPV-дроны для сдерживания атак российской пехоты и бронетехники. Но такие беспилотники не способны компенсировать тактические требования традиционной полевой артиллерии", – подчеркнули эксперты.

Они добавили, что также Украина предприняла шаги по увеличению внутреннего производства 155-мм артиллерийских боеприпасов, но ей пришлось строить эти отрасли в основном с нуля во время войны. Кроме того, с 2022 года страна работает над увеличением производства бронетехники, включая БТР, но не может производить полноценные танки.

"США и другие иностранные союзники, вероятно, могут значительно повысить эффективность усилий Украины по формированию и восстановлению сил, предоставив украинской армии больше механизированной техники, такой как БТР M113, БМП Bradley и основные боевые танки", – считают в ISW.

Там отметили, что недавно Украина преобразовала одну из бригад пехоты в механизированную пехотную бригаду после того, как она была оснащена немецкими танками Leopard.

"Создание большего количества украинской пехоты без соразмерного увеличения механизированной техники не приведет к существенному увеличению боевой мощи Украины или повышению ее боевых возможностей", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что полномасштабная война в Украине, начатая страной-агрессором Россией, не завершится ни в 2024-м, ни в 2025 году. Он призвал союзников быть готовыми к тому, что Киев нуждается в долгосрочной поддержке.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон также подчеркнул, что странам Запада стоит перестать быть "одержимыми психодрамой Путина" и сосредоточиться на помощи Украине. Он призвал предоставить Силам обороны все необходимое им оружие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!