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Оптоволокно, искусственный интеллект и творческие средства поражения: FPV-дронщики ГУР показали, как уничтожают российских оккупантов. Видео

Алексей Лютиков
War
2 минуты
1,3 т.
Оптоволокно, искусственный интеллект и творческие средства поражения: FPV-дронщики ГУР показали, как уничтожают российских оккупантов. Видео

Украинские военнослужащие продолжают эффективно применять на фронте FPV-дроны для уничтожения живой силы и техники российской армии. Чтобы еще больше повысить эффективность ударов, бойцы внедряют искусственный интеллект и творческие средства поражения.

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Также украинские защитники начали использовать против оккупантов FPV-дроны на волоконно-оптическом кабеле. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Бойцы тактической группы ГУР МО Украины "Реванш" показали и рассказали, как ликвидируют российских оккупантов и вражеские военные цели с помощью ударных дронов. Один6н из пилотов расчета с позывным "Бублик" рассказал, что украинские бойцы успешно применяют FPV разных размеров и конфигураций для уничтожения живой силы и техники противника.

Оптоволокно, искусственный интеллект и творческие средства поражения: FPV-дронщики ГУР показали, как уничтожают российских оккупантов. Видео

Чтобы еще точнее навести БПЛА на вражеские позиции, украинские военнослужащие используют искусственный интеллект. Кроме того, бойцы ГУР оперативно реагируют на новые реалии на поле боя и все чаще используют дроны на оптоволокне.

Инженер тактической группы ГУР МО Украины "Реванш с позывным "Луганск" добавил, что средства поражения ограничиваются только воображением бойцов или Женевской конвенцией.

Оптоволокно, искусственный интеллект и творческие средства поражения: FPV-дронщики ГУР показали, как уничтожают российских оккупантов. Видео

При этом украинские военные отмечают, что несмотря на различные усовершенствования отрасль FPV-дронов еще не достигла своего пика.

"FPV – это дешевое высокоточное средство поражения. Эта область еще не достигла своего пика. Впоследствии вы еще будете удивлены", – отметил командир группы ударных дронов с позывным "Воробей".

Оптоволокно, искусственный интеллект и творческие средства поражения: FPV-дронщики ГУР показали, как уничтожают российских оккупантов. Видео

Ранее сообщалось, что в результате прицельных ударов дронами бойцы ГУР уничтожили вражеские средства радиоэлектронной борьбы. Также в результате огневого поражения враг понес потери личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты увеличили долю ударных БПЛА с оптоволоконным каналом управления. В свою очередь украинские военнослужащие оперативно реагируют на новые реалии и тоже приступили к применению FPV-дронов на оптоволокне.

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