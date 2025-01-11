Оптоволокно, искусственный интеллект и творческие средства поражения: FPV-дронщики ГУР показали, как уничтожают российских оккупантов. Видео

Украинские военнослужащие продолжают эффективно применять на фронте FPV-дроны для уничтожения живой силы и техники российской армии. Чтобы еще больше повысить эффективность ударов, бойцы внедряют искусственный интеллект и творческие средства поражения.

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Также украинские защитники начали использовать против оккупантов FPV-дроны на волоконно-оптическом кабеле. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Бойцы тактической группы ГУР МО Украины "Реванш" показали и рассказали, как ликвидируют российских оккупантов и вражеские военные цели с помощью ударных дронов. Один6н из пилотов расчета с позывным "Бублик" рассказал, что украинские бойцы успешно применяют FPV разных размеров и конфигураций для уничтожения живой силы и техники противника.

Чтобы еще точнее навести БПЛА на вражеские позиции, украинские военнослужащие используют искусственный интеллект. Кроме того, бойцы ГУР оперативно реагируют на новые реалии на поле боя и все чаще используют дроны на оптоволокне.

Инженер тактической группы ГУР МО Украины "Реванш с позывным "Луганск" добавил, что средства поражения ограничиваются только воображением бойцов или Женевской конвенцией.

При этом украинские военные отмечают, что несмотря на различные усовершенствования отрасль FPV-дронов еще не достигла своего пика.

"FPV – это дешевое высокоточное средство поражения. Эта область еще не достигла своего пика. Впоследствии вы еще будете удивлены", – отметил командир группы ударных дронов с позывным "Воробей".

Ранее сообщалось, что в результате прицельных ударов дронами бойцы ГУР уничтожили вражеские средства радиоэлектронной борьбы. Также в результате огневого поражения враг понес потери личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты увеличили долю ударных БПЛА с оптоволоконным каналом управления. В свою очередь украинские военнослужащие оперативно реагируют на новые реалии и тоже приступили к применению FPV-дронов на оптоволокне.

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