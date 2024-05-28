Организовал 'схему' с уклонистами на миллион: чиновника одесского ТЦК отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог

Суд определил меру пресечения для задержанного сотрудниками Государственного бюро расследований должностного лица Приморского РТЦК и СП Одессы. Его подозревают в организации масштабной схемы заработка на уклонистах, на которой чиновник заработал минимум миллион долларов.

Подозреваемый проведет два месяца в СИЗО, предусмотрена также возможность внесения залога в размере более 242 тысяч гривен. Об этом сообщает "Общественное".

Ссылаясь на комментарий прессслужбы ГБР, "Общественное" сообщило о мере пресечения, определенной судом для должностного лица Приморского РТЦК и СП Одессы, которому инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем.

"Должностное лицо Приморского РТЦК и СП Одессы, подозреваемое в организации масштабной схемы заработка на мужчинах, желающих избежать мобилизации, отправили на два месяца в СИЗО с возможностью выйти под залог. Сумма залога — более 242 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, 27 мая в ДБР заявили о задержании начальника отдела Приморского РТЦК и СП Одессы по подозрению в организации масштабной схемы заработка на уклонистах.

Чиновник, по данным следствия, несанкционированно вмешивался в работу электронной базы военнообязанных "Обериг", чтобы откорректировать информацию о "клиентах", которые стремились избежать мобилизации. Установлено, что он внес "правки" по поводу 138 мужчин, сделав их "непригодными" для военной службы.

Свои "услуги" подозреваемый оценивал в сумму от 4,5 до 7 тысяч долларов США с одного "клиента". Всего, считают в Бюро, таким образом он мог "заработать" минимум миллион долларов.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Установлены также личности всех его "клиентов", мужчин, которые воспользовались схемой и остались в Украине, доставили в военкомат для обновления данных и мобилизации.