'Оружие, финансы, политическое взаимодействие': Зеленский анонсировал еще семь новых документов в сфере безопасности для Украины. Видео

Украина готовится к подписанию двусторонних соглашений в сфере безопасности еще с семью государствами-партнерами, в том числе с Соединенными Штатами Америки. Соглашение с США, как ожидается, будет одним из самых сильных. Уже есть предварительные тексты этих документов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам и миру в конце 798-го дня войны. По его словам, каждое из этих соглашений поддержит Украину и в этом году, и в последующие годы – архитектура безопасности на время до вступления в НАТО.

"Готовим еще семь новых документов безопасности для нашего государства - двусторонних соглашений в сфере безопасности. В частности, относительно соглашения о безопасности с Соединенными Штатами. Оружие, финансы, политическое взаимодействие – сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов, и по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений", – сказал глава государства.

Украинская сторона, как подчеркнул президент, наполняет драфты соглашений более сильными возможностями для государства и нашей общей безопасности с партнерами. Особый приоритет – всему, что даст больше защиты от российского террора.

Зеленский рассказал, что также готовится Глобальный саммит мира в Швейцарии, который, по его убеждению, способен начать реальное движение к справедливому миру.

"Сегодня согласовали финальные штрихи, а также максимально активно работаем для того, чтобы на Саммите было больше лидеров и стран. Это принципиально. Мир может остановить любого агрессора. Если будет действовать в единстве и по правилам большинства – ни одна агрессия не выдержит действительно глобального давления. И мы все вместе должны принудить Россию к миру. В ближайшие недели будет много в том числе и непубличной работы с партнерами, чтобы Саммит был действительно наполненным", – заявил он.

Также президент проинформировал, что провел несколько кадровых замен в Службе безопасности Украины. В частности, уволил с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илью Витюка.

Зеленский поблагодарил за меткость 9-ый департамент ГУР, а также всех воинов, борющихся за Украину на передовой.

"Национальная гвардия, все, кто на передовой, все, кто вместе с другими элементами Сил обороны и безопасности Украины с честью выполняет боевые задания. Спасибо! А особенно 3-й и 4-й бригадам оперативного назначения, воинам Центра спецназначения "Омега", 5-ому отдельному штурмовому отряду и 6-му отдельному отряду. Спасибо всем, кто сражается ради Украины, кто усиливает Украину и кто помогает Украине приближать восстановление справедливости – справедливости и мира", – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский сказал, что Украина приближается к важному договору в сфере безопасности со Штатами. Он также выразил мнение, что в мае-июне Киев выйдет на договоры безопасности не только с США, но и с северными странами, такими как Швеция и Норвегия.

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