"Оружие" пропаганды: в ISW объяснили, как Россия использует Совбез ООН для информопераций
По требованию России 22 января прошло заседание Совета Безопасности ООН. Под предлогом якобы нанесенных Украиной ударов по Донецку, российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в очередной раз использовала Совбез в качестве площадки для своих информационных операций.
Лавров снова говорил о "переговорах" и желании Москвы сменить власть в Украине, сыпал обвинениями в адрес Запада и подтвердил, что Кремль желает полной и безоговорочной капитуляции Киева. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).
"Россия продолжает использовать свою позицию в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) для пропаганды нескольких давних российских информационных операций", – отмечают аналитики после очередного заседания Совбеза, состоявшегося 22 января по настоянию России.
На этом заседании выступал Лавров, обвинивший Запад в отсутствии переговоров и заявивший, что Россия всегда к ним была "готова". Правда, по словам Лаврова, интересуют Москву только такие переговоры, которые приведут к отстранению нынешнего украинского правительства от власти. Фактически он вновь подтвердил, что от намерений сменить правительство в Украине Кремль до сих пор не отказался.
"Лавров продолжал отрицать независимость и суверенитет Украины, неправдиво утверждая, что украинский народ не заинтересован в войне против России и что Запад толкает Украину продолжать войну. Лавров посоветовал Западу понять, что "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского - это путь в никуда" , утверждая, что "чем быстрее [Запад] это осознает, тем лучше будет и для Украины, и для Запада". Лавров также заявил, что "если Украина прекратит войну, сотни тысяч украинских жизней будут спасены", – перечислили тезисы представителя государства -агрессора в ISW.
Эти заявления не являются чем-то новым ни для Кремля, ни для Лаврова. Недавно глава МИД РФ уже делал подобные комментарии, из которых следует, что Москва рассчитывает, что сможет оккупировать больше украинских территорий. А это, утверждают в Кремле, еще больше ослабит переговорные позиции Украины.
Затронул в своем выступлении Лавров и тему возможной агрессии РФ против стран НАТО. Уже привычно он принялся сыпать обвинениями в адрес Запада, не упоминая о том, что причиной возникновения этих опасений являются заявления официальных лиц РФ.
По словам Лаврова, Запад умышленно разгоняет информацию о возможном предстоящем нападении России на страны Балтии, Польшу или Финляндию, потому что, мол, таким образом хочет "выманить деньги" у западных государств за помощь Украине.
"Однако официальные лица Кремля, включая президента России Владимира Путина, постоянно выражали угрожающую риторику, направленную против государств-членов НАТО, а связанные с Кремлем актеры, похоже, пытаются посеять нестабильность и создать информационные условия для возможных будущих агрессивных действий России против членов НАТО и других постсоветских государств", – отметили аналитики.
Коснулся Лавров и темы недавних ударов по Донецку, в которых Россия обвиняет Украину
"Недавно Лавров заявил, что украинские войска используют оружие, предоставленное Западом, для ударов по гражданским целям, в том числе, например, во время ударов по оккупированному Донецку 21 января. Российские источники, включая министерство иностранных дел России, сделали подобные заявления 21 января", – говорится в материале ISW.
Между тем, в том, что именно Силы обороны атаковали Донецк, существуют большие сомнения. Так, издание New York Times 21 января сообщило, что не может независимо подтвердить, кто стоит за ударом по Донецку, В тот же день в ОСУВ "Таврия" возразили, что наносили удары по Донецку.
Выдавая свои заявления о "террористическом ударе ВСУ по Донецку" за свершившийся факт, Лавров в Совбезе всячески преуменьшал многочисленные преступления, которые российские оккупанты и назначенные Москвой гауляйтеры совершают в Украине, в частности, на оккупированных территориях. По его словам, в оккупированном Крыму и других оккупированных Россией украинских территориях украинцы и россияне "живут в мире и согласии".
"Лавров утверждал, что "россияне и украинцы будут жить точно как братья и хорошие соседи" после того, как Россия достигнет своих целей в войне в Украине – что ISW продолжает оценивать как полную капитуляцию Украины и Запада. ISW регулярно документирует, как российские войска и оккупационные администрации принимают участие в широкомасштабных и умышленных кампаниях этнической чистки; принудительно и незаконно вывозить в Россию украинцев, в том числе детей, и систематически работают над ликвидацией украинского языка, культуры, истории и этнической принадлежности на территориях, оккупированных российскими войсками" .
В ISW констатировали, что Россия пытается извлечь максимальную выгоду от статуса постоянного члена Совбеза ООН и права вето, которым она наделена. Заседание 22 января стало очередным подтверждением намерений Кремля.
"Запрос России на заседание СБ ООН 22 января для обсуждения поставок оружия в Украину и использования Лавровым этой встречи для содействия разнообразным информационным операциям Кремля, вероятно, является попыткой легитимизировать эти нарративы Кремля, продвигать их на мировой арене и убедить украинскую международную партнеров прекратить отправку Украину", – резюмировали аналитики.
Напомним, ранее в ISW спрогнозировали, что Россия может использовать непризнанное Приднестровье для дестабилизации ситуации в Молдове. В настоящее время Кремль готовит информационную почву для оправдания эскалации в регионе.
При этом не исключено, что Москва готовит операцию под чужим флагом.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!