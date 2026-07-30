Осенью она должна была пойти в 5-й класс: появились подробности о девочке, погибшей в результате удара РФ по Чернигову. Фото

9-летняя Вика Сребнюк погибла в результате российского удара по супермаркету в Чернигове 26 июля. Через несколько дней девочке должно было исполниться 10 лет, а уже осенью она должна была пойти учиться в 5-й класс. Ее мать продолжает бороться за жизнь в ожоговом отделении.

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Тем временем родные и неравнодушные украинцы собирают средства на поддержку семьи. Об истории Вики сообщил проект "Их убила Россия", который документирует жертв российской агрессии.

В день трагедии Вика вместе с мамой и бабушкой приехала в супермаркет АТБ, чтобы купить все необходимое к своему дню рождения. Уже 6 августа девочке должно было исполниться 10 лет. Она училась в Редьковском лицее и осенью должна была перейти в 5-й класс.

Отец погибшего ребенка Андрей — ветеран российско-украинской войны. После ранений, полученных на фронте, он продолжал помогать сослуживцам и активно участвовал в ветеранских инициативах. Теперь поддержка нужна уже его семье.

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Мать Вики, Анна, получила тяжёлые ожоги во время российской атаки и сейчас находится в ожоговом отделении больницы, где врачи борются за её выздоровление. В сети объявили сбор средств, чтобы помочь семье пережить последствия трагедии.

Сегодня 9-летнюю Вику Сребнюк похоронили в селе Мохнатин в Черниговской области. Родные, друзья и жители общины простились с девочкой, жизнь которой оборвал российский удар по гражданскому объекту.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ГУР Министерства обороны Украины установило подразделение российской армии, которое нанесло удар по супермаркету АТБ в Чернигове. В результате атаки погибли два человека, в том числе 10-летний ребенок, еще 25 горожан получили ранения.

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