'Ослабляем врага всеми возможными способами': Юсов рассказал о результатах работы ГУР в 2024 году

Украинские спецслужбы в течение 2024 успешно осуществляли активную работу для ослабления врага всеми возможными средствами. Проведение удачных операций и обменов пленными является ярким подтверждением.

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Об этом в прямом эфире на одном из телеканалов рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, сообщает ГУР МО. По его словам, глава ГУР Кирилл Буданов четко обозначил стратегию нанесения максимального ущерба противнику, в том числе из-за ведения асимметричной войны.

Юсов подчеркнул, что важными операциями стали:

увольнение Волчанского агрегатного завода;

уничтожение совместно с Воздушными Силами ВСУ российских стратегических самолетов А50 и Ту-22М3;

ведение космической и агентурной разведки;

совместная с коллегами работа Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"За период полномасштабного вторжения России произошло 48 обменов пленными, из них 10 в 2024 году. Очень многих граждан нам еще предстоит вернуть. Это сложный процесс, потому что мы имеем дело с врагом, часто игнорирующим международное право", – подчеркнул Юсов.

Уничтожение части Черноморского военно-морского флота РФ спецподразделением ГУР "Группа 13" с помощью ударных морских дронов Magura V5 сломило доминирование россиян в Черном море, что позволило обеспечить работу зерновых коридоров и украинских портов.

В России насчитывается около 1400 ракет разных типов. Для их производства во многих случаях используются иностранные компоненты. Введение усиленной санкционной политики и контроль за ее соблюдением – важная задача, над которой работает Украина и ее партнеры.

Также личным поражением диктатора Путина является свержение режима Башара Асада в Сирии, повлекшее колоссальные многомиллиардные потери, огромные репутационные потери, военные потери. Сейчас Россия пытается хоть ограниченно, но сохранить свое военное присутствие на базах в Хмеймиме и Тартусе.

Как отметил представитель ГУР МО Украины, количество российских военных на временно оккупированных территориях Украины оценивается примерно в 600 тысяч человек. Рекрутинговые и мобилизационные меры, применяемые противником, прежде всего направлены на замещение потерь, а украинские Вооруженные Силы и оборонные силы успешно наносят значительный ущерб оккупантам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине есть беспилотники, которые могут поражать цели в России, работая на расстоянии до двух тысяч километров. Взрывы, на которые все чаще жалуются в российских регионах, не случайны. По словам представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова, потенциал украинских БПЛА позволяет им работать на больших расстояниях.

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