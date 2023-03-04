''Особенно циничная форма террора'': Зеленский требует глобальных санкций против атомной отрасли РФ в годовщину захвата ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал глобальных санкций против атомной отрасли РФ в годовщину захвата ЗАЭС. Он отметил, что это особенно циничная форма террора.

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Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте. Также Зеленский подчеркнул, что Россия превратила станцию в военный полигон.

"Год назад государство-террорист впервые в истории человечества взяло в "заложники" атомную станцию – Запорожскую АЭС. Россия обстреливала станцию, под прикрытием АЭС обстреливала наши города, превратила территорию Запорожской станции де-факто в военный полигон", – написал он.

Также президент Украины потребовал возвращения полного для Украины контроля за ЗАЭС.

"Эта особо циничная форма террора требует особо принципиальной реакции мира. Нужны глобальные санкции против атомной отрасли РФ, требуется немедленное возвращение полного для Украины контроля за ЗАЭС. Спасибо IAEA за сотрудничество ради возвращения безопасности", – дополнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные власти пытаются еще больше ограничить присутствие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции во временно захваченном Энергодаре. Вероятно, захватчики хотят добиться признания де-факто российского "права собственности" на ЗАЭС.

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