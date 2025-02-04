Особое внимание Покровскому направлению и Курской области: на фронте произошло 94 боевых столкновения – Генштаб.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории. Они наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. Особое внимание сосредоточено на Покровском направлении и Курской области.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 3 февраля. С начала этих суток произошло 94 боевых столкновения.

В частности, в Генштабе ВСУ отметили воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, 18-й Славянской бригады НГУ, 422-го отдельного батальона беспилотных систем, 406-й отдельной артиллерийской бригады, которые стойко сдерживают.

В свою очередь российские захватчики нанесли 70 авиаударов, применив 106 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 833 дрона-камикадзе и совершили 4767 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи населенного пункта Волчанск. В то же время враг нанес авиационных ударов по населенным пунктам Барановка и Бочково.

В Купянском направлении противник 12 раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки, Песчаного и Загрызового. Украинские защитники отбили 11 атак, еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики четырежды атаковали позиции украинцев недалеко от Тернов, Новолюбовки и Ямполевки. Наши защитники отбили все атаки противника.

На Северском направлении идет атака на позиции наших подразделений в районе Белогоровки. Кроме того, оккупанты нанесли авиационных ударов управляемыми бомбами по населенным пунктам Северск и Закотное.

На Краматорском направлении продолжаются три боевых столкновения вблизи Часова Яра, Белой Горы и Предтечиного.

В Торецком направлении россияне 12 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Крымское, Торецк и Щербиновка. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

С начала этих суток, на Покровском направлении захватнические подразделения 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Малиновка, Новополтавка, Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Удачное, Надеевка, Успеновка, Новоалександровка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

Противник несет значительные потери. Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 246 оккупантов, 124 из них – безвозвратно. Также уничтожены 2 танка, семь единиц автомобильной техники, три мотоцикла, одна установка БМ 21 "Град", одна пушка, три антенны управления БпЛА и одно средство спутниковой связи противника, кроме того, существенно повреждена самоходная установка, автомобиль, две пушки и мотоцикл.

На Новопавловском направлении враг также активен - шесть раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Раздольного и Нового Комара, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили два наступательных действия в направлении Новоселки, из которых одно продолжается до сих пор. На Ореховском направлении наши войска отразили две атаки противника вблизи Новоданиловки и Щербаков.

В Приднепровском направлении враг восемь раз безрезультатно атаковал позиции наших войск в районах Антоновки и Приднепровского.

В Курской области украинские защитники отбили семь вражеских атак, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 26 авиационных ударов, с применением 37 управляемых бомб, а также совершил более ста артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Ранее сообщалось, что защитники Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях на фронте около 1300 захватчиков из рядов армии РФ. Так, общие потери ее личного состава на украинской земле составили примерно 841 660.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2025 года ВС РФ "достигли" второго показателя по потерям личного состава за весь период полномасштабного вторжения в Украину – 48 240. Также за месяц враг потерял 610 ББМ, 961 единицу ствольной артиллерии, 10 РСЗ рекорд потерь автомобильного транспорта – 2954 единицы.

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