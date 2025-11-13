'Особое внимание уделяется усилению подразделений': Сырский рассказал об актуальной обстановке на Покровском направлении

Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Поэтому особое внимание уделяется усилению подразделений на этом направлении, обеспечению наших воинов всем необходимым, а также укреплению логистических маршрутов.

Об этом сообщил главнокомандующий Генштаба ВСУ генерал Александр Сырский. Он отметил, что несмотря на все враг продолжает нести значительные потери – как в живой силе, так и в технике. Штурмовые группы оккупантов и места их накопления выявляются и уничтожаются.

"В городе Покровск и в его окрестностях эффективно действуют украинские защитники из состава механизированных воинских частей, бригад Десантно-штурмовых войск, подразделения 425-го отдельного штурмового полка, операторы Сил беспилотных систем и другие воины из состава Сил обороны Украины", – отметил Сырский.

Также продолжаются активные действия на Очеретинском направлении, что заставляет противника распылять силы и не позволяет сконцентрировать основные усилия в районе Покровска. Всего за время операции освобождено 189 км², а 257,7 км² очищено от диверсионно-разведывательных групп врага.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает осуществлять попытки истощения наших подразделений массированными обстрелами и действиями малых штурмовых групп. Силы обороны Украины проводят мероприятия по блокированию и комплексному огневому поражению оккупантов вблизи населенных пунктов Яблочное, Веселое и Сладкое.

"Также наши подразделения проводят поисково-ударные действия для выявления и уничтожения вражеских диверсионных групп, которые стремятся скрытно проникнуть вглубь нашей обороны. Только за минувшие сутки в операционной зоне группировки войск Юг враг потерял 239 человек убитыми и ранеными и 43 единицы различной военной техники", – добавляет Сырский.

Генерал также отмечает, что украинским оружием наращиваются удары по целям на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины. Так, с начала ноября, на стратегическом уровне (Deep Strike) успешно поражено 33 объекта российского агрессора, а на оперативном (Middle Strike) – 41.

По словам Сырского, для комплексных ударов применяются и средства дальнего поражения отечественной разработки "Фламинго", "Барс" и "Лютый".

"Спасибо украинским защитникам и защитницам за каждого уничтоженного российского оккупанта, за стойкость и профессионализм. Борьба продолжается. Слава Украине!" – резюмировал ситуацию на этих направлениях фронта Сырский.

Накануне главнокомандующий ВСУ сообщил, что стабилизация ситуации в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от многих факторов. В частности, от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач.

