Остался верен присяге: в Донецкой области погиб 21-летний воин с Закарпатья. Фото

С войны с российскими оккупантами на щите вернулся на родное Закарпатье молодой воин Василий Тони. Ему навечно останется 21 год.

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Свой последний бой Герой принял на Донбассе. Трагическую новость сообщил Виноградовский городской совет на своей Facebook-странице.

Василий уроженец села Онок Береговского района. Несмотря на молодой возраст, он встал на защиту своей Родины. Имел звание сержанта, был инспектором пограничной службы, оператором БПЛА.

Погиб Василий Тони в результате вражеских обстрелов вблизи поселка Калиновка Бахмутского района Донецкой области.

Как отметили в Виноградовском горсовете, Василий остался предан военной присяге на верность украинскому народу и мужественно исполнил свой долг.

"Выражаем искренние соболезнования семье и побратимам. Вечная память Герою – Защитнику Украины!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

На войне погиб снайпер с Закарпатья Василий Кохан. Он воевал на фронте в Запорожской области.

Во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Денис Козак. Ему навсегда осталось 22 года.

Отдал жизнь в войне с оккупантом хореограф, 37-летний Антон Смецкий. Он был сапером, служил на Запорожском направлении. Танцор потерял часть ноги, однако, пройдя реабилитацию, вскоре вернулся на фронт.

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