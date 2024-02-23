Остался жив, потому что не ночевал дома: житель Днепра, квартира которого была в эпицентре взрыва, рассказал о разрушениях. Фото

В сети показали мужчину, чудом выжившего после ночной атаки "Шахедов" на многоэтажку в Днепре. Дрон-камикадзе попал в его квартиру на 9 этаже, мужчина уцелел, потому что не ночевал дома.

А вот мама днепрянина получила ранения. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Квартира Артема находилась на 9 этаже многоэтажки, в которую в ночь на 23 февраля прилетел вражеский дрон-камикадзе. Именно она оказалась в эпицентре удара: жилье мужчины полностью разрушено.

"Я теперь бомж – без жилья, без документов. Все, что было нажито за 30 лет, осталось там", – говорит днепрянин.

Однако при всем этом самом Артему повезло: в момент удара его не было дома, он ночевал в другом месте.

А вот мама днепрянина, возглавляющая ОСМД пораженного дома, находилась в квартире. Она выжила, однако получила сильную контузию и осколочные ранения. Выбиралась женщина из разрушенной квартиры через соседний подъезд.

После атаки Аллу забрали в больницу, а после осмотра – отпустили: она будет проходить лечение амбулаторно.

Напомним, в ночь на 23 февраля оккупанты ночью запустили по Украине 31 "Шахед" и шесть ракет. Силы ПВО сбили 23 дрона.

К сожалению, не обошлось без попаданий. В Днепре захватчики дроном-камикадзе попали по многоэтажке. Там на 9 часов утра было известно о восьми пострадавших. Под завалами еще ищут людей.

Кроме того, в Днепре враг поразил предприятие.

А в Одессе обломки пораженного дрона упали на здание предприятия в прибрежной зоне. Предприятие потерпело разрушения, там вспыхнул пожар. Спасатели обнаружили тела троих погибших.