Остатки колонн и заброшенное поле: в сети показали, как выглядит стадион 'Азовсталь' в Мариуполе. Видео

В сети показали плачевное состояние стадиона "Азовсталь" в Мариуполе после двух лет российской оккупации. В результате массированных обстрелов весной 2022 года от некогда величественного спортивного объекта остались только руины колонн и заброшенное поле.

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Соответствующее видео опубликовал Мариупольский городской совет. Стадион "Азовсталь", построенный в 1954 году и рассчитанный на 7 тысяч мест, был реконструирован в 2006 году и стал центром футбольной жизни Мариуполя.

Однако после обстрелов российскими войсками он превратился в разрушенное сооружение. Захватчики, оккупировавшие город, так и не смогли восстановить стадион за все время своего присутствия.

До начала полномасштабного вторжения стадион "Азовсталь" являлся местом проведения многочисленных футбольных турниров, где выступал ФК "Мариуполь". Сегодня город остался без спортивных соревнований, а профессиональные команды распались из-за военных действий и оккупации.

Напомним, в сети показали, как при оккупации выглядит центральный рынок Мариуполя. Объект практически полностью разрушен и не работает.

Ранее сообщалось, что россияне запустили железную дорогу, которая соединяет временно оккупированный Мариуполь с российским Ростовом-на-Дону и проходит через Гранитное/Маловодное. На железнодорожных станциях на оккупированной части Донбасса активисты украинского сопротивления заметили тепловозы и вагоны, маркированные "РЖД".