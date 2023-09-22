Осужденный за коррупцию экс-мэр российского города, поддерживавший вторжение в Украину, сдался в плен ВСУ. Видео

Бывший мэр российского города Чайковский Пермского края Александр Третьяков, поддерживавший вторжение РФ в Украину, сдался в плен украинским бойцам под Клищиевкой. На фронт экс-мэр попал из тюрьмы, к которой был приговорен за коррупцию.

Теперь Третьяков утверждает, что никаких нацистов за все время пребывания в Украине он "так и не увидел". Об этом сообщил Telegram-канал InformNapalm и обнародовал соответствующие видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Находясь на посту мэра города Чайковский, в 2016 году Александр Третьяков пафосно размышлял о "защите интересов РФ за ее границами".

Однако сам он не очень спешил их защищать, а "тихой сапой" сбивал свой капитал на коррупционных схемах, пока не попал под суд в 2019 году. Как это произошло – перешел ли Третьяков кому-то дорогу или с кем-то не поделился – неизвестно.

Видео дня

Однако известно, что получил экс-мэр Чайковского три года лишения свободы в колонии общего режима за "финансовые злоупотребления положением". Его взяли под стражу сразу после оглашения решения суда.

Именно из колонии скорее всего Александр Третьяков был мобилизован в ряды российских оккупационных сил и получил отличный шанс показать, как нужно защищать те самые "интересы РФ за ее границами".

Однако здесь ему повезло – брошенный в окопы обычным бойцом оккупант получил ранение и попал в плен к ВСУ, благодаря чему остался жив.

После того как ему в Украине оказали всю необходимую медицинскую помощь, он обратился ко "всем военнослужащим российской армии".

"Когда меня ранило под Клищиевкой и я потерял сознание и попал в плен, то мне с целью сохранения жизни оказали всю необходимую медицинскую помощь – как на поле боя со стороны украинских военных медиков, так и в стационарном заведении. Сейчас моей жизни и здоровью ничего не угрожает. Также хочу сообщить, что никаких нацистов в Украине за все время пребывания здесь я так и не увидел", – сказал Третьяков в своем обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, после успешной спецоперации "Синица", в результате которой российский летчик Максим Кузьминов перегнал в Украину вражеский вертолет Ми-8, на 70% возросло количество военных РФ, желающих сдаться в плен. Они обращаются на линию "Хочу жить" и по другим каналам связи.

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