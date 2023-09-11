После спецоперации 'Синица' на 70% выросло количество военных РФ, желающих сдаться в плен, – Юсов

После успешной спецоперации "Синица", в результате которой российский летчик Максим Кузьминов перегнал в Украину вражеский вертолет Ми-8, на 70% стало больше военных армии РФ, желающих сдаться в плен. Они обращаются на линию "Хочу жить" и по другим каналам связи.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода" 11 сентября. По его словам, на линии "Хочу жить", созданной для российских военных, желающих сдаться в плен ВСУ, произошел "скачок" обращений (видео размещено внизу новости).

"Есть очень скачок по линии "Хочу жить" отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции "Синица" с Ми-8 и пилотом увеличилось количество военнослужащих армии РФ, рассматривающих для себя подобный сценарий. Обращение на государственный проект "Хочу жить" – скачок произошел примерно на 70% в день", – сказал Юсов.

Представитель ГУР также прокомментировал информацию из сети о том, что якобы тот, кто передаст Украине истребитель "МиГ", получит 2 млн долларов.

"Эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы. Но, конечно, вознаграждение за "МиГ" будет", – пообещал Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В рамках операции "Синица" Кузьминов перегнал в Украину Ми-8, который приземлился на аэродроме в Харьковской области. По его словам, он сам связался с ГУР, так как не хотел участвовать в военных преступлениях России. ВСУ получили не только новый вертолет, но и ценные данные об авиации РФ.

– Российский летчик также рассказал о прихотях российского командования. Однажды экипажам двух вертолетов пришлось перевозить кота генерала.

– Кузьминов получит от Украины 500 тыс. долларов, новые документы и гарантии безопасности для его семьи.

– В ГУР рассказали, что Кузьминов служил в 319-м полку армейской авиации РФ с пунктом постоянной дислокации в Приморском крае РФ.

– Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что операция "Синица" стала одной из самых успешных за всю историю Украины. К Кузьминову удалось найти подход, а всю его семью вывезли из России.

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