'Полмиллиона долларов и новые документы': российский пилот, перегнавший в Украину Ми-8, рассказал о своем вознаграждении. Видео

Российский пилот Максим Кузьминов получит от Украины 500 тысяч долларов за то, что перегнал в Украину вертолет Ми-8 в рамках спецоперации Главного управления разведки Минобороны. Кроме того, ему сделают новые документы.

Видео дня

Об этом Кузьминов рассказал в интервью для канала блогера Владимира Золкина в понедельник, 4 сентября. По его словам, планирование спецоперации под кодовым названием "Синица" длилась около шести месяцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Все это время мать российского пилота находилась на территории Украины.

Кузьминов рассказал, что сам связался с украинскими разведчиками, потому что не хотел принимать участие в военных преступлениях страны-агрессора в Украине.

До 9 августа (день, когда состоялась операция) он был на связи с ГУР МО. Все возможные исходы этой спецоперации были оговорены заранее.

"То есть маршруты моего перелета. И самый благоприятный оказался все-таки из Курска. Потому что это было и близко, и не было еще факторов, которые бы сильно препятствовали моему перелету", – сказал Кузьминов.

По его словам, был согласован маршрут и готов "коридор" его перелета. В указанную точку пилот летел на предельной малой высоте и в режиме радиомолчания.

Как известно, Украина официально гарантирует выплату денежного вознаграждения за каждую исправную единицу боевой техники, которую российские военнослужащие перегонят на территорию нашего государства. За перегон самолета оккупантам обещают 1 млн долларов, вертолета – 500 тысяч долларов, танка – 100 тысяч долларов.

Напомним, ранее в ГУР раскрыли детали спецоперации "Синица", во время которой Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8. В рамках этой операции Украина получила не только новый российский вертолет с бронированной кабиной, но и ценные свидетельства об авиации РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель ГУР Кирилл Буданов сказал, что приземление российского вертолета Ми-8 на аэродром в Харьковской области – это одна из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины. К российскому пилоту удалось найти подход, а всю его семью вывезли из России.