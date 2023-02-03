Освобождение Украины – это семь операций: Селезнев пояснил нюанс

Масштабное контрнаступление украинских Сил обороны возможно при условии, что они будут располагать четырехнедельным запасом вооружений и боеприпасов для ведения активных боевых действий. Речь идет не об одной, а о пяти-семи отдельных операциях по освобождению оккупированных территорий нашей страны.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев. "Контрнаступление будет тогда, когда наши резервы будут иметь соответствующие ресурсы для ведения активных боевых действий на заданном участке фронта в течение четырех недель", – подчеркнул он.

Как пояснил эксперт, освобождение Украины будет условно разделено на несколько операций, которые могут достигать семи.

"Скажем так, освобождение юга Херсонской области – это одна операция, освобождение юга Запорожской области – это еще одна операция, проведение контрнаступательных мероприятий на территории Луганской области – это третья операция. Освобождение Крыма – это четвертая операция. Освобождение Донецка – это пятая или даже пятая и шестая", – сказал Селезнев.

В этом контексте он пояснил, что деоккупация "старых" оккупированных территорий может быть связана с дополнительными трудностями "с учетом тех возможностей, тех инженерно-фортификационных сооружений, которые за восемь лет войны успели понастроить российские солдаты на территории Донецкой и Луганской областей".

Эксперт уточнил, о каких именно ресурсах идет речь. "Это артиллерия и боеприпасы, это танки и иные типы боевых бронированных машин".

"Кстати, я делаю ставки не столько на Leopard-2 и Abrams, сколько на Bradley и Marder, потому как в ходе предыдущих конфликтов они показали более эффективные возможности по уничтожению вражеских танков, нежели прекрасные по своей сути танки Abrams", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал союзников Украины быстрее принимать решения о поставках нашей армии танков. По его мнению, сроки поставок – решающий фактор.