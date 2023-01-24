От города ничего не осталось: в сети показали, как сейчас выглядит Соледар. Видео

В Соледаре на Донетчине не осталось ни одного уцелевшего дома. В сеть попало видео, доказывающее, что войска РФ стерли с лица земли очередной мирный город.

Видео дня

После месяца ожесточенных боев от Соледара остались одни руины. Российская пропаганда неоднократно заявляли о захвате города, однако в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергают такие заявления (видео размещено внизу новости).

В ВСУ регулярно сообщают, что отражают атаки оккупантов на окрестностях города.

Ранее военный эксперт Сергей Згурец отметил, что линия обороны в Соледаре находится на господствующих высотах.

Для защитников Украины и Соледар, и Бахмут выполняют миссию максимального уничтожения врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях защитники Украины уничтожили наблюдательный пункт врага в Бахмуте. В результате были ликвидированы около 25 оккупантов. С этого пункта противник корректировал огонь по городу.

Ранее в сеть попало видео Марьинки, снятое с высоты. Судя по нему, город превратился в призрак – там не осталось гражданского населения.