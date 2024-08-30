От их мастерства зависит защита пехоты: в ГПСУ показали работу пограничной аэроразведки. Видео

Работа военной аэроразведки обычно невидима. Однако это ключевое звено современного боя, считают в Госпогранслужбе Украины.

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В ГПСУ показали работу пограничной аэроразведки бригады "Гарт". Аэроразведчики "благоразумны, хитры и всегда начеку", отметили в Службе.

"Это ключевое звено современного боя, аэроразведчики первые, кто видит и знает о действиях окупантов. От их мастерства зависит защита пехоты, артиллерии, бронетехники", – рассказали в ГПСУ.

"Чтобы "ослепить" врага, им нужно быть благоразумными, хитрыми и всегда начеку. И хотя они остаются в тени, их вклад неоценим", – добавили пограничники.

Третья боевая бригада Госпогранслужбы, бригада "Гарт" была создана только в апреле этого года. При этом на то время бойцы новой бригады уже усиливали Силы обороны на восточных рубежах.

Но история пограничной бригады "Гарт" в украинской войне за независимость начинается еще с 2014 года. Эти воины-пограничники били российских окупантов и сепаратистов возле Мариновки и Лисичего, защищали Мариуполь, выполняли боевые задачи на линии столкновения во время АТО и ООС.

А с началом широкомасштабного вторжения бойцы пограничного отряда уже обороняли города-герои Украины Мариуполь и Волноваху, уничтожали окупантов в Марьинке, Бахмуте, Соледаре, Купянске, Волчанске.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из бригады "Помста" также продолжают наносить урон российским захватчикам на Северском направлении. С помощью бомберов Vampire и сбросов с Mavic они уничтожили десяток укреплений и отменили живую силу врага – горячее видео этого смотрите здесь.

Кстати, за последние сутки общие боевые потери врага в живой силе составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 23 боевых бронированных машины, 23 артиллерийских системы, одну РСЗО, средство ПВО, 84 БпЛА оперативно-тактического уровня, 57 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.