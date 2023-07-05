Отбита территория под Бахмутом: Сырский показал штурм вражеских позиций. Видео

Силы обороны Украины имеют успехи на Бахмутском направлении. В частности, штурмовые подразделения 10-й бригады "Эдельвейс" Вооруженных сил Украины отбили территории под Бахмутом и уничтожили большое количество оккупантов.

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Об этом 5 июля заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. В своем Telegram-канале он также обнародовал видео штурма позиций противника под Бахмутом (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам Сырского, ВСУ штурмуют врага с севера от Бахмута.

"Бахмутское направление. Силы обороны имеют успехи. Штурмовые подразделения 10-й бригады "Эдельвейс" штурмуют позиции россиян на северных подступах к Бахмуту. Был отбит ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы врага. Слава украинским воинам", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 5 июля в Генштабе ВСУ заявили, что украинские защитники добились успеха в районе Клещеевки, оттесняя противника с юга и с севера от Бахмута.

– Российский "военкор" Сладков заявил, что оккупанты бежали из Клещеевки. Там ранее, по некоторым данным, погибли несколько тысяч "вагнеровцев".

– В ISW отметили, что за счет "медленного" контрнаступления ВСУ сосредоточились на создании "асимметричного градиента истощения", который сохраняет их личный состав. В то же время украинские военные выполняют свою основную задачу.