Отдайте нам замороженные деньги российских убийц, и мы купим или изготовим оружие сами, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе 300 млрд долларов замороженных активов России, и эти деньги принадлежат Украине. Соответственно наша страна сама должна решить, на что их потратить.

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Об этом глава государства сказал по итогам саммита Европейского политического союза. По словам Зеленского, Украина купила бы за эти деньги оружие в Европе и США, а также потратила их на собственное производство оружия.

Президент Украины подчеркнул: по оценкам международных институций в Украине уже разрушено из-за российского вторжения не менее чем на 800 млрд долларов.

"Все мне говорят: "Что вы будете делать, если Трамп откажется от поддержки Украины?" Можно мы возьмем $300 млрд, поддержим наших людей и купим на эти деньги во всех странах мира оружие? Можно, мы сами будем решать, какое нам нужно оружие? Можно, мы сами будем решать, что с этими деньгами делать? Можно, никто из стран Европы не будет блокировать эти деньги?" – спросил Зеленский.

Президент отметил, что речь идет именно о Европе, а США и новоизбранный американский президент Дональд Трамп здесь не при чем. Подавляющее большинство замороженных российских активов находится именно в Европе. Так что Зеленский спросил: может ли Европа не смотреть на США, а "быть сильной и принимать сильные решения" сама?

Тем более что эти деньги останутся в ЕС, добавил он. Ведь именно в ЕС Украина бы купила за эти деньги оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня Владимир Зеленский посетил Венгрию и выступил на саммите Европейского политического сообщества. Это первый его визит в эту страну после начала полномасштабной войны.

В частности, украинский лидер назвал опасной риторику некоторых лидеров о том, что сначала якобы нужно прекратить огонь, а затем добиваться других соглашений и гарантий для Украины. Прекращение огня с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, закончилось тем, что агрессор подготовился и совершил полномасштабное вторжение.

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