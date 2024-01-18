Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб 35-летний защитник из Хмельницкой области. Фото

На войне против российских оккупантов погиб военный из Хмельнитчины Виталий Музыка. Защитнику навсегда останется 35 лет.

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Трагическое известие о гибели воина сообщил председатель Каменец-Подольского райсовета, откуда родом защитник. На военной службе Витай имел звание младшего сержанта.

"Небесное войско пополнил еще один Герой. Трагические известия продолжают поступать на Каменеччину.

Проклятые р*шисты оборвали жизнь нашего земляка, военнослужащего, младшего сержанта Виталия Музыки. Ему навсегда 35. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с войны с российскими оккупантами на щите вернулся украинский защитник Владимир Мацапура. Без мужа осталась его молодая жена Анна, без отца – их сын.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за независимость Украины в районе Роботиного на Запорожском направлении погиб солдат Юрий Кухтин. Жизнь 39-летнего бойца оборвалась при обстреле российским ударным FPV-дроном 1 января.

Напомним, что в Луганской области погиб молодой воин из Луцка Роман Данилюк. В конце декабря он на фронте отметил свой день рождения: защитнику исполнилось 22 года.

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