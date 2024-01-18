Любил путешествовать и много улыбался: на фронте погиб Владимир Мацапур из Радомышля. Фото

С войны с российскими оккупантами на щите вернулся украинский защитник Владимир Мацапура. Без мужа осталась его молодая жена Анна, без отца – их сын.

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О смерти Героя сообщила сестра погибшего Алена Олейник. Она рассказала, что Владимир погиб во время выполнения боевого задания.

Сестра с нежностью и болью пишет о своем погибшем младшем брате.

"Это болезненная рана для нашей семьи. Вовчику, котику очень больно это осознавать, поверить в это до сих пор невозможно", – написала Алена.

Она рассказала, что ее брат любил жизнь, много улыбался, был активен и любил путешествовать.

Владимир жил в Житомирской области в Радомышле. Он строил планы на будущее, создал семью и очень любил свою жену и сына.

Но война оборвала его мечты, вырвала из мирной жизни и бросила в кровавую бойню. Владимир мужественно защищал свой дом, свою семью и свою родную землю. Он отдал жизнь за свободу и независимость своей страны.

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