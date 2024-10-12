Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели на Харьковщине военного Сергея Северина из Ивано-Франковской области. Фото

В Купянском районе Харьковской области погиб украинский защитник Сергей Северин. Свое последнее сражение он принял 6 декабря 2023 года.

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Боец жил в селе Пистынь Косовской территориальной громады в Ивано-Франковской области. Трагическое известие сообщил в Facebook староста села Дмитрий Тодорак.

"Искренние соболезнования родным и близким Сергея. Вечная память Герою Украины! Его слава будет жить вечно!" – говорится в сообщении.

Напомним, также летом прошлого года в районе населенного пункта Роботино на Запорожье погиб защитник из Волыни, боевой медик 132 разведывательного батальона Тимофей Лубенцов. 12 октября воин "на щите" прибудет в родное село из морга города Луцк. В 12:30 его похоронят на местном кладбище.

В Одесской области 11 октября провели в последний путь защитника Андрея Заволоку. На фронт он отправился добровольно, ведь, как говорят на малой родине воина, считал свободу и достоинство Украины высшей ценностью. Воин погиб 5 октября вблизи Гродовки Покровского района Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях на фронте оборвалась жизнь молодого воина Андрея Пчелы из Волынской области. Ему было 33 года, у защитника остался маленький ребенок.

– Также во время выполнения задания в зоне проведения боевых действий погиб военный из Киевской области Анатолий Расюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 октября.

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