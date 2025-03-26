Отдал жизнь за Украину: в боях Донецкой области погиб защитник из Буковины. Фото

26 марта Черновцы прощались с Василием Катеринчуком, старшим солдатом воинской части А2582. Герой погиб в Донецкой области, выполняя боевое задание.

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Его смерть стала еще одной большой утратой для страны. Об этом сообщили на странице Черновицкого областного совета.

Василий был отважным воином, не жалевшим сил и здоровья для защиты своей Родины. Он погиб во время боевых действий на востоке Украины, в Донецкой области, где сейчас продолжаются самые ожесточенные бои. Прощание с ним состоялось на кладбище в Ленковцах в 11:30, где родные, друзья и собратья почтили память героя.

"26 марта, состоится прощание с погибшим военнослужащим, защищая Украину от российских оккупантов. Старшему солдату Василию Катеренчуку, воину воинской части А2582, отдадут последний почет в 11:30 в Ленковцах", – сообщили в облсовете.

Напомним, на фронте погиб Юрий Васильевич Вододюк, старший стрелок-оператор береговой обороны. Он отдал свою жизнь, выполняя боевое задание вблизи поселка Ивановка Херсонской области.

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