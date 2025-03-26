'Отважный воин, настоящий герой': на фронте погиб защитник из Одесщины. Фото

На фронте погиб Юрий Васильевич Вододюк, старший стрелок-оператор береговой обороны. Он отдал свою жизнь, выполняя боевое задание вблизи села Ивановка Херсонской области.

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Ему было 40 лет. Об этом сообщили в Черноморском городском совете.

"14.03.2025 года под участием в боевых действиях и обеспечении осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии в районе н.п. Ивановка Херсонского района Херсонской области погиб старший стрелок-оператор 1 отделения береговой обороны Вододюк Юрий Васильевич, 1984 года рождения", – говорится в сообщении.

В горсовете выразили соболезнования родным и близким погибшего Героя.

Побратим загбилого Юрий Дяченко уточнил, что Юрий погиб, спасая собратьев — он эвакуировал раненых и погибших. Также он помогал в поиске пропавших без вести. Для своих товарищей Юрий Вододюк был подлинным примером отваги и самопожертвования.

"Лучший среди нас, отважный воин, настоящий Герой", – отметил он.

Прощание с Юрием состоялось в среду, 26 марта, на Аллее Славы в селе Молодежное.

Помочь семье погибшего можно по реквизитам: жена – Цалко Татьяна Владимировна – 5167 8030 0834 2490.

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