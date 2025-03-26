Ему навсегда будет 25: на фронте погиб пилот БПЛА с Черкасщины. Фото

На войне против российских оккупантов погиб 25-летний житель города Смела Черкасской области Максим Крапивный. Наш защитник был пилотом БПЛА отделения разведки и корректировки взвода беспилотных авиационных комплексов.

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Он служил в 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде ДШВ ВС Украины. Трагедию подтвердила пресс-служба горсовета Смелы.

Шесть месяцев Герой считался пропавшим без вести, и 26 марта стало известно о его смерти. Последнее боевое задание воин выполнял на Донетчине.

В Смеле у Крапивного остались родители, братья, сестры, родные и близкие люди. "Выражаем искренние соболезнования всем, кто знал и любил этого парня", – написали представители местной власти.

По информации "Суспільного", оператор БПЛА погиб 14 октября 2024 года в результате вражеского минометного обстрела.

Похоронят защитника 27 марта на Аллее Славы Загреблянского кладбища.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Защищая Украину и ее народ от российских оккупантов, погиб 22-летний десантник Владимир Колесник. Он был родом из Хмельницкой области.

– Также жизнь за Украину отдал молодой военнослужащий Тарас Кожан из Львова. Боец Третьей отдельной штурмовой бригады год считался пропавшим без вести.

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