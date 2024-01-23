Отдал жизнь за Украину: в боях на Донецком направлении погиб военный из Херсона. Фото

В боях за независимость Украины под Авдеевкой Донецкой области погиб военнослужащий из Херсона Филипп Старюк. Он боролся против оккупантов на фронте с 2014 года и был настоящим патриотом.

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Трагическое известие сообщили в Facebook Херсонской специализированной школы I-III ступеней 30, в которой когда-то учился Старюк. Там поблагодарили Героя за смелость, преданность и защиту.

"Все, кто знал Филиппа, всегда будут помнить его искреннюю улыбку, чувство юмора, любовь к жизни", – говорится в сообщении.

Классная руководительница Филиппа Елена Зивакина рассказала "Суспільному", что Старюк защищал Украину на фронте с перерывами с самого 2014 года. Учительница отметила, что имеет о нем только хорошие воспоминания.

"Учился он хорошо, не отлично, но его отличало очень приятное чувство юмора. Ответственный был, спокойный. Девушкам нравился", – вспомнила педагог.

Военного похоронят в Кропивницком, где сейчас живет его семья.

Напомним: в боях против российской оккупационной армии погиб воин из Тернопольской области Александр Петрик. Герой с начала полномасштабного вторжения России встал на защиту страны.

Также на фронте погиб воин из Прикарпатья Александр Настащук. Он был студентом второго курса национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника и без колебаний встал на защиту Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На фронте во время выполнения задания погиб военный из Броваров Киевской области Александр Гаранов. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 января в Луганской области.

– Также, защищая независимость и свободу Украины, в боях погиб воин ВСУ Василий Приймак из Винницкой области. Он был стрелком-помощником пулеметчика, в последнее время воевал на Запорожском направлении.

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