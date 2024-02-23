Отдал жизнь за Украину: в боях возле Работино погиб защитник с Закарпатья. Фото

На войне погиб военнослужащий Сергей Логойда из Закарпатской области. Его жизнь оборвалась в боях с врагом на Запорожском направлении фронта.

Защитнику было 45 лет. Печальное известие с передовой сообщили на Facebook-странице Ивановецкого сельского совета.

Сергей Иванович Логойда, 05.06.1978 года рождения, проживал в селе Бобовище Мукачевского района.

Громаде не рассказали, в рядах какой бригады служил их земляк, но отметили, что военнослужащий погиб в стрелковом бою с оккупантами в районе села Работино на Запорожье.

У защитника остались родные, в том числе жена и дети. О времени и дате прощания с Героем сообщат позже.

"Искренние соболезнования семье по поводу потери на захватнической войне отца, мужа, сына, брата, друга. Вечная и светлая память Герою!" – подчеркнули в сельсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне, спасая раненых воинов, погибла боевой медик Наталья Бокоч с Закарпатья. Женщина встала на защиту Родины в 2023 году, вернувшись в Украину из Венгрии.

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