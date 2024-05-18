Отдал жизнь за Украину: в Донецкой области погиб воин с Волыни, который был на войне с 2022 года

В бою с российскими оккупантами погиб воин Иван Алексюк с Волынской области. Смертельные ранения он получил на Покровском направлении – недалеко от уже оккупированной врагом Авдеевки.

На защиту родной земли мужчина, которому в этом году исполнялось 32 года, стал еще 25 февраля 2022-го. О потере рассказали на малой родине Героя, в Киверцовской объединенной территориальной громаде.

Земляки павшего Героя рассказали, что родился Иван Георгиевич Алексюк в 1992 году. Там не указали, чем мужчина занимался до начала полномасштабного вторжения, однако оружие он взял в руки на самом начале большой войны: 25 февраля 2022-го Иван был мобилизован на военную службу Луцким РТЦК и СП.

Все это время воин с честью исполнял свой долг. Последнее сражение с врагом онпринял 15 мая 2024 года вблизи населенного пункта Воздвиженка Покровского района Донецкой области.

"Искренне сочувствуем семье погибшего. Пусть светлые воспоминания о нашем защитнике навсегда останутся в памяти родных, друзей, боевых побратимов", – отметили в Киверцовской ОТГ.

18 мая на малой родине будут встречать Героя, возвращающегося домой навсегда. В Киверцовской ОТГ обнародовали подробный маршрут скорбного кортежа.

Так, в 10:00 машина с телом воина уедет из Луцка (выезд с улицы Стефаника, 3а).

"10:30 – встреча Героя у дубка, пешее шествие к ул. Яблуневая, 42.11:20 – пешее шествие к ул. Луцкая", – говорится в сообщении.

Скорбный кортеж будет следовать по маршруту: Луцка - Костюшко - Княгини Ольги - Соборности - Грушевского - Романа Шухевича - Железнодорожная - Летописная - Независимости - Шевченко - Филиппа Орлика - село Сокиричи, ул. Степная, 12 (где жил Герой), оттуда запланировано пешее шествие к храму села Сокиричи.

"Захоронение состоится на Аллее Славы Киверцовского кладбища. Просим жителей общины достойно встретить и отдать последнее уважение Ивану, мужественно защищавшему границы нашего государства", – призвали в Киверцовской ОТГ.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб механик-водитель из Ровенской области. 51-летнего Александра Вознюка около года считали пропавшим без вести после одного из боев на юге. Однако впоследствии стало известно о гибели воина.

Несовместимые с жизнью ранения получил боевой медик Киевской области. До полномасштабного вторжения он 18 лет работал врачом-анестезиологом. Когда Россия напала, пошел на фронт обычным солдатом – чтобы спасать собратьев.

Также сообщалось о гибели на фронте имама харьковской мечети и отца троих детей Артура Якубова. Воин добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины в 2023 году. Погиб в боях в Харьковской области.