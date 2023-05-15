Отдал жизнь за Украину: в Донецкой области во время штурмовых действий погиб 27-летний защитник из Полтавщины. Фото

В боях с российскими оккупантами Донецкой области погиб защитник Владислав Ткаченко из города Горишние Плавни Полтавской области. 27-летний мужчина ушел защищать родную землю добровольцем.

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Владислав пал в бою 11 мая, в ходе штурмовых действий в районе села Ивановское под Бахмутом. О гибели воина сообщило "Общественное".

"Владислав Ткаченко, павший во время защиты Украины, был родом из города Горишни Плавни. Об этом Общественному рассказала офицер отдела связей с общественностью областного террцентра комплектования и соцподдержки Оксана Ворона. Владислав Ткаченко был младшим сержантом. Служил в должности главного сержанта первого взвода. 27-летний воин пал 11 мая во время штурмовых действий. Это произошло возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области", – говорится в сообщении.

О тяжелой потере также пишут в местной группе Горишних Плавень в Facebook.

"Погиб друг, брат, сын, просто очень хороший человек. Влад был добровольцем, потому что не мог наблюдать со стороны за происходящим зверством. Мы знаем, что ты до последнего боролся. Ты мотивация, поддержка, наш Герой! Светлая память тебе! Мы тебя любим и никогда не забудем! Гордимся тобой!" – указано в сообщении администратора группы с ником "Стас Счастливый".

Также он призвал поддержать маму павшего Героя.

"Будем благодарны за любую помощь маме Власть: 5168 7574 1169 3676 Зонова Наталья ", – говорится в сообщении.

Попрощаются с Героем 16 мая в Горишних Плавнях, его похоронят на городском кладбище.

Напомним, ранее стало известно, что в бою с оккупантами в Майорске пал защитник со Львовщины Иван Меола. 26-летний воин погиб 11 мая в результате поражения осколками и действия взрывной волны во время боя в Донецкой области.

А под Бахмутом погиб известный гребец, служивший в разведке. Мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый оставил спорт, взял в руки оружие и отправился на фронт, чтобы защищать свою семью и страну от российских оккупантов.

Тем временем 14 мая в Ужгороде объявили день траура: 11 мая на фронте погибли сразу семь героев из 68-го отдельного батальона Территориальной обороны Закарпатья.