Отдала жизнь за Украину: в Киеве началось прощание с боевым медиком Ириной Цыбух. Фото и видео

В Киеве 2 июня прощаются с журналисткой и парамедиком "Госпитальеров" Ириной Цыбух. Защитница с псевдо "Чека" погибла 29 мая на севере Харьковщины.

Через несколько дней, 1 июня, Ирине должно было исполниться 26 лет. OBOZ.UA публикует фотографии с прощания с Героиней.

В Киеве 2 июня проходит прощание с Ириной "Чекой" Цыбух, которой навсегда останется 25 лет. Родные, друзья, побратимы и украинцы, не знавшие Ирину, но считавшие необходимым отдать последнюю дань памяти защитнице, отдавшей жизнь за Украину.

Началось прощание в Михайловском Златоверхом соборе. Присутствовавшие имели возможность подойти к накрытому государственным флагом гроб с телом защитницы – и попрощаться с ней.

После прощания в храме запланирована общественная панихида на Майдане Незалежности. На нее пришло множество людей: по оценке корреспондента OBOZ.UA, в скорбном кортеже, сопровождающем гроб с телом Ирины к месту проведения панихиды – несколько тысяч украинцев.

В последний путь Ирину Цыбух Майдан провел многоголосным пением.

Так собравшиеся на прощании выполнили предсмертную волю защитницы. На случай гибели она оставила пожелания по поводу церемонии прощания: вышиванка или камуфляж вместо черной одежды. Цветы она хотела бы заменить на донаты "Госпитальерам" и помощь семьям погибших. И очень просила, чтобы на прощании с ней присутствовали не плакавшие, а певшие украинские песни.

"Хочу, чтобы все пели на прощании, чтобы погасить печаль родным пением", – писала она.

Напомним, о гибели Ирины Цыбух стало известно 30 мая, на следующий день после того, как молодая защитница приняла свое последнее сражение.

Впоследствии брат Героини опубликовал ее посмертное письмо. Зная, что гибель может ждать на фронте в любой момент, девушка еще в апреле написала это письмо на случай, если случится непоправимое.