Отдали жизнь за Украину: на фронте погибли двое воинов из Ривненской области

Полномасштабное вторжение российских террористов унесло жизни еще двух мужественных защитников Украины родом из Ривненщины. На фронте погибли Александр Кривец и Петр Покровский.

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Кривец погиб в бою с врагом в Харьковской области, а Покровский – в Луганской области. С 2022 года его считали пропавшим без вести.

На официальной Facebook-странице Дубровицкого городского совета сообщили, что Александр Кривец родился 30 октября 1995 года, он проживал в селе Бережки Сарненского района. Военный был командиром 3 стрелкового отделения 2 стрелкового взвода ВЧ А7071.

Воин погиб 9 августа 2024 года на Харьковском направлении в результате вражеских обстрелов.

"Выражаем искренние соболезнования всей семье. Вечная память и вечная слава Герою! О встрече и погребении будет сообщено", – отметили в горсовете.

Петр Покровский был жителем населенного пункта Рокитное. О его гибели известили в Рокитновском поселковом совете в Facebook. Воин погиб 22 апреля 2022 года во время штурмовых действий противника в Луганской области.

"Гибель без вести пропавшего старшего наводчика самоходного артиллерийского взвода подтвердили только сейчас после проведения судебной молекулярно-генетической экспертизы. Искренние соболезнования родным. Вечная память Герою, отдавшему самое ценное за Украину!" – отметили в поселковом совете.

С воином попрощаются 12 августа. Жителей громады призвали создать коридор славы по маршруту: заезд с трассы Киев – Ковель в Ракитное – ул. Варшавская, Независимость, Шевченко, Патриотическая, Древлянский спуск – храм Иверской Иконы Божией Матери, где состоится заупокойная служба.

Как сообщал OBOZ.UA:

– во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Владимир Потебенько. Жизнь защитника Украины оборвалась на Покровском направлении.

– В Полтавскую область на щите вернулся 46-летний украинский воин Михаил Игнатенко. Он погиб в Купянском районе Харьковской области.

– Также на Купянском направлении погиб украинский защитник из Прикарпатья Иван Гритчук. Герой был жителем села Коршев Коршевской громады Ивано-Франковской области.

– На Покровском направлении погиб воин Сил обороны из Луганщины Константин Шабанов, который в апреле 2022 перевез свою семью на Львовщину. Герой служил на должности мастера БПЛА непосредственно в зоне боевых действий.

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