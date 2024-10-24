Отдали жизнь за Украину: на Львовщине простились с братьями, которые погибли на фронте в один день. Фото

В боях за Украину в один день погибли два родных брата – 28-летний Роман Труш и 38-летний Игорь Труш со Львовщины. Жизнь воинов оборвалась на Краматорском направлении фронта.

Видео дня

О потере на днях известил Новоселко-Опарский старостинский округ. С воинами простились 23 октября.

Роман Романович Труш (1996 г. р.) и Игорь Романович Труш (1986 г. р.) были родом из села Новоселки-Опарские, что в Николаевском районе Львовской области.

Братьев мобилизовали в августе этого года. Оба воевали в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

"Ровно два месяца они были на фронте... Были очень добрыми, воспитанными. Работали вместе с мамой в фермерском хозяйстве "Запад-птица" в Пустомытах", – рассказала староста округа Эмилия Яруш.

Братья погибли в один день, 18 октября, во время вражеского минометного обстрела в городе Часов Яр на Донетчине.

У Игоря остались жена и двое малолетних детей. Роман создать семью не успел. Также у защитников остались мать и средний брат.

23 октября Новоселко-Опарская громада встречала траурный кортеж и прощалась с земляками, отдавшими жизнь за Украину. Похоронили защитников в их родном селе на аллее Героев.

"Выражаем слова соболезнования нашей учительнице Татьяне Труш и ученице второго класса Яне Труш: они потеряли мужа и отца. Склоняем головы перед мамой, которая отдала самое ценное в своей жизни – сыновей. Силы и терпения всей семье, да поможет Бог пережить эту страшную потеню... Вечная память вам, наши Герои!" – отметили в Новоселко-Опарской школе.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских оккупантов погиб 37-летний воин Андрей Штипук из села Вилюничи Львовской области. Свое последнее боевое задание он выполнил вблизи н. п. Берестово на Харьковщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!