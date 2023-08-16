Отдельные фрагменты сохранились: в ГП 'Антонов' показали, как сейчас выглядит легендарная 'Мрия'. Фото

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" в прошлом году был уничтожен в аэропорту Антонов возле Гостомеля Киевской области. Однако отдельные фрагменты воздушного судна уцелели, сейчас их снимают специалисты государственного предприятия "Антонов".

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Эти запчасти могут пригодиться в случае строительства новой версии авиалайнера. Об этом пишет Avianews, кадры "Мрии" которому предоставили журналисты из издания "Аеровокзал" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

С Ан-225 уже демонтировали крыло и хвостовое оперение. "Сохранившееся хвостовое оперение может помочь в строительстве нового Ан-225, а вот двигатели с самолета уже в работе несколько месяцев", – сказано в сообщении.

"Мрия" была оснащена шестью двигателями Д-18Т, которые также используют транспортные самолеты Ан-124 "Руслан". ГП "Антонов" смогло отремонтировать три из шести двигателей "Мрии", а два из них уже поставили в качестве запасных частей на Ан-124.

Больше всего во время боевых действий в феврале 2022-го пострадала носовая часть авиалайнера. Пожар, возникший после ударов РФ по аэродрому, уничтожил кабину пилотов со всем оборудованием, носовую секцию фюзеляжа, двигатель, шасси и часть крыла.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего генерального директора государственного предприятия "Антонов" будут судить за служебную халатность, приведшую к уничтожению самолета Ан-225 "Мрия". В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

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