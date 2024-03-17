Отказаться от наступления: в Британии посоветовали Украине в 2024 году продолжить атаки в Черном море и Крыму

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс и командующий британской армией Тони Радакин советуют Украине воздержаться от контрнаступления на северных и восточных участках фронта. Они предлагают отступить с проблемных позиций, заняв глухую оборону.

Об этом пишет Times. Британские чиновники впервые встретились с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Источники издания отмечают, что Радакина беспокоил тот факт, что Сырский может зациклиться на сухопутных боях, поскольку сам британский военный в течение двух лет пытался сформировать стратегию Украины в соответствии с западной военной доктриной, которая заключается в необходимости наступать на суше, в воздухе и море.

К тому же Радакин лично активно участвовал в формировании нового военно-морского флота Украины по стандартам НАТО, посоветовав обратить внимание на флот иранского образца из более легких, более маневренных кораблей и беспилотников, способных сдерживать Россию в Черном море и защищать кардинально важные экспортные маршруты.

Во время встречи в Мариинском дворце Шеппс и Радакин посоветовали отказаться от планов наступления на линии фронта, удерживать оборону на северном и восточном фронтах и в случае необходимости отступать на более выгодные позиции, которые смогут сдержать российских захватчиков.

Британские чиновники выразили надежду, что это позволит украинцам сосредоточить свои усилия на Черном море и Крыму, где с помощью дальнобойных западных ракет украинцы добились значительных успехов за последние полгода.

Радакин убежден, что именно в ударах по Крыму и уничтожении российских военных кораблей, в частности подлодок, лежит ключ к успеху Украины в 2024 году, поскольку эти действия попадают в самое сердце "российской ментальности".

"Я считаю чрезвычайно важным, что Путин знает, что он теряет Крым и Черное море. В течение почти 200 лет Черноморский флот имел возможность проводить обучение в Черном море. В настоящее время в Черном море нет ни одного российского военного корабля. Это дает нам представление о масштабе украинского успеха в Крыму", – в свою очередь сказал Шеппс.

Как сообщал OBOZ.UA, уже в течение седьмых суток Черноморский флот Российской Федерации не заходит в воды Черного моря. Вероятно, они прячутся от сил обороны Украины после того, как украинские защитники отправили на дно ряд вражеских судов.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение российского военного корабля "Сергей Котов" во временно оккупированном Крыму. Также в ведомстве уточнили, что вражеское судно утопили с помощью морских дронов Magura V5.

В середине февраля российский военный корабль "Цезарь Куников" был атакован Главным управлением разведки Министерства обороны во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины ударными морскими дронами Magura V5. Большой десантный корабль получил критические пробоины левого борта и утонул.

Также украинские военнослужащие уничтожили российский ракетный катер "Ивановец". Вражескую цель отправили на дно Черного моря с помощью надводных дронов Magura. Во время атаки было использовано сразу 10 дронов.

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