'Открыты к урегулированию': в Кремле сделали циничное заявление о переговорах с Украиной

В Кремле снова цинично врут о якобы готовности к переговорам. В частности, было сказано, что Россия "открыта к урегулированию" и диалогу о войне в Украине.

Видео дня

Такое заявление 28 июля сделал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, Дмитрий Песков, передают российские СМИ. Также Песков обвинил Киев, отвергающий любые возможности диалога в сложившейся ситуации.

"Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, а Киев даже сейчас, в достаточно непростой для себя ситуации, исключает возможность диалога", – заявил Песков.

В то же время, ранее президент Украины Владимир Зеленский четко обозначил условие, без которого возвращение к мирным переговорам Украины и России не имеет смысла. Войска РФ должны быть оттеснены за международно признанные границы нашей страны в формате 1991 года.

Также у Зеленского объяснили, что не так с "мирными инициативами" по окончании войны и почему их опасно даже обсуждать. Он отметил, что это может дать сигнал всем поклонникам России в мире открыто выступать в поддержку агрессора на международных площадках.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник Офиса президента Подоляк ранее заявлял, что переговоры с Путиным вряд ли принесут хоть какой-то результат. Причиной тому является фактический крах его режима и неспособность диктатора проводить процессы внутри самой РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!