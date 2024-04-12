Отминусовали танки, пушки и не только: в Третьей штурмовой показали, как уничтожают врага. Видео

Российские оккупационные войска продолжают нести потери на территории Украины. Наши военные успешно ликвидируют вражескую технику, оружие и боевой потенциал оккупантов с помощью универсальных средств — ударных дронов.

Недавно в сети появились феерические видеокадры работы бойцов Третьей штурмовой бригады. Защитники благодаря точным ударам уничтожили несколько танков, две пушки, автоматические гранатометы, минометы, автомобили и укрытие вражеской живой силы.

"Подразделения Третьей штурмовой продолжают раз**бывать технику, оружие и россиян универсальным средством — ударными дронами. Отминусовали оккупантам несколько танков, две пушки, АГС, миномет, автомобили и укрытие живой силы", – прокомментировали видео бойцы.

Ранее сообщалось, что бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили блокпост российских оккупантов на временно оккупированной территории Украины на юге. Удар по объекту нанесли с помощью FPV-дронов.

Напомним, бойцы 3 штурмового отряда Центра специального назначения "Омега" дерзко и неожиданно для врага ликвидировали оккупантов на Запорожском направлении. Бойцы приблизились к позициям россиян и "демилитаризовали" их с помощью гранат и стрелкового оружия. Аэроразведка, штурмовики и группы огневой поддержки действовали слаженно, благодаря чему "омеговцы" смогли подойти вплотную к врагу.

Также украинские воины продолжают сдерживать российских оккупантов на Харьковщине и наносят врагу потери. В частности, немаловажную роль в "демилитаризации и денацификации" захватчиков играют беспилотные летальные аппараты.