Отняли нормальность жизни у целого поколения: Зеленская почтила память детей, погибших в результате российской агрессии. Видео

Во вторник, 4 июня, в Украине чтят память детей, погибших из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. Первая леди Елена Зеленская сделала заявление по этому поводу и присоединилась к чествованию маленьких ангелочков.

Она подчеркнула, что враг отнял нормальность жизни у целого поколения украинцев. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале.

"Сегодня чтим память детей, погибших из-за вооруженной агрессии России против Украины. Почитаем локации, где представлен детский мартиролог, в Музее истории Украины во Второй мировой войне, специальной экспозицией "Недописанные книги жизни", – говорится в сообщении.

Зеленская отметила, что обожженные книги – это книги в память о детях, сгоревших в своих домах. Книги со следами выстрелов – в память тех, кого расстреляли оккупанты. Книги среди строительного мусора – в память о детях и семьях, погибших под завалами в результате российских атак; разорванные книги – в память о тех, кого не удалось спасти от травм после вражеских обстрелов.

"А книги, где можем увидеть только переплет, – в память о погибших младенцах, не успев "написать" ни одной своей жизненной страницы", – добавила она.

Первая леди отметила, что еще раз обратилась к представителям международного сообщества, которые присутствовали сегодня на мероприятии: нам нужно вместе остановить агрессора. Чтобы и дети, и взрослые перестали гибнуть в войне.

Кроме того президент Украины Владимир Зеленский также опубликовал ролик с погибшими маленькими украинцами.

"У целого поколения украинских детей российские террористы отняли нормальность жизни и поколебали веру у взрослых. А многие маленькие украинцы и украинки уже никогда не станут взрослыми: российские удары унесли их жизнь", – отметил он.

По словам главы государства, еще тысячи похищены из Украины, депортированы в Россию и рассеяны там среди чужих и в большинстве своем даже не имеют возможности связаться с родными. Российское отношение к Украине и украинцам – это сознательная, просчитанная геноцидная политика.

"Сегодня, 4 июня, мы вспоминаем о детях, ставших жертвами российской агрессии против Украины. Жестокость по отношению к ним является самым позорным из поступков. Никогда это России не простим ", – резюмировал он.

Напомним, войска Российской Федерации утром в понедельник, 3 июня, атаковали село Михайловка Новогродовской общины Донецкой области. Погибли два гражданских, среди которых мальчик 12 лет.

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