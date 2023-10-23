Оторвало башню: разведчики ГУР уничтожили российский танк во время вражеского штурма. Видео

Уничтожение российского танка на одном из самых горячих участков фронта в Украине попало на видео. Военную технику противника сожгли воины подразделения специального назначения ГУР МО "Артан".

Об этом 23 октября сообщила в Telegram пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны. "Посмотрите, как хорошо горит!" – пошутили в ведомстве (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Разведчики сожгли вражескую бронетехнику во время отражения попытки российских захватчиков штурмовать наши позиции", – сообщили в ГУР МО Украины.

Видео дня

На видео видно, что танкисты оккупационной армии выехали в поле. Однако планам противника помешали наши воины из "Артана" – в танк ВС РФ было прямое попадание. Экипаж экстренно спасался бегством.

От прицельного удара сдетонировал заряженный БК – дрон украинских защитников зафиксировал сильный взрыв. Над танком поднялся огонь, а потом – черный дым. Из-за детонации башню танка ВС РФ оторвало.

Как писал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины в течение боев 22 октября уменьшили российскую оккупационную армию еще на 870 захватчиков.

– Сколько военной техники ликвидировали наши воины, читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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