ВСУ ликвидировали за сутки 870 оккупантов и 25 российских артиллерийских систем

Силы обороны Украины в течение боев 22 октября уничтожили на фронте и в небе 90 единиц российского вооружения и военной техники. Значительные потери врагу нанесли и в живой силе – ликвидированы еще 870 захватчиков.

На 607-е сутки полномасштабной войны в рядах ВС РФ в целом недосчитывают уже 294 799 наемников. Соответствующие данные опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

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